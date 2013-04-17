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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 08:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月17日－4月24日****

路透4月17日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
 
    * 4月15日当周    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          4月12日当周         --       826.1
             再融资指数                                                 --     4,453.9
 1400     加拿大央行利率决定                                 --      1.00%       1.00%
 1800     美联储褐皮书                                                                
   
 4月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              4月13日当周       35.0        34.6
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --        35.8
             续请失业金人数(万人)                    4月6日当周      307.5       307.9
 1400     美国领先指标                                      3月      +0.1%       +0.5%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                    4月      正3.0       正2.0
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货            3月         --        1.10
          比                                                                
    
 4月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月      +0.3%       +1.2%
                                (较上年同期)                         +1.1%       +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%       +0.8%
                         (较上年同期)                                +1.4%       +1.4%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      2月      +0.4%       +0.3%
 1430     美国ECRI一周领先指标                      4月12日当周         --       130.1
 
    * 4月22日当周
 4月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                3月         --      正0.44
 1400     美国成屋销售年率(万户)                            3月        501         498
 
 4月23日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           4月20日当周         --       -1.1%
 1230     加拿大零售销售(较前月)                            2月         --       +1.0%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         4月20日当周         --       +2.0%
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           4月初值         --        54.6
 1300     美国联邦住房金融局房价(较前月)                    2月         --       +0.6%
 1400     美国新屋销售年率(万户)                            3月         42        41.1
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  4月         --         正3
 
 4月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 --       美国建筑许可(万户)                                3月         --        90.2
 1100     美国抵押贷款指数                          4月19日当周         --          --
          再融资指数                                                    --          --
 1230     美国耐久财订单                                    3月      -1.9%       +5.6%
          扣除运输的耐久财订单                                       +0.6%       -0.7%
          扣除国防的耐久财订单                                          --       +4.4%
          扣除飞机的非国防资本财                                        --       -3.2%
 （完）

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