美国与加拿大经济指标预测--4月17日－4月24日****

路透4月17日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月15日当周 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 4月12日当周 -- 826.1 再融资指数 -- 4,453.9 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1800 美联储褐皮书 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月13日当周 35.0 34.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.8 续请失业金人数(万人) 4月6日当周 307.5 307.9 1400 美国领先指标 3月 +0.1% +0.5% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正3.0 正2.0 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 3月 -- 1.10 比 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +1.2% (较上年同期) +1.1% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月12日当周 -- 130.1 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 正0.44 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 501 498 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -- +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月20日当周 -- +2.0% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 54.6 1300 美国联邦住房金融局房价(较前月) 2月 -- +0.6% 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 42 41.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 4月 -- 正3 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可(万户) 3月 -- 90.2 1100 美国抵押贷款指数 4月19日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 美国耐久财订单 3月 -1.9% +5.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.7% 扣除国防的耐久财订单 -- +4.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- -3.2% （完）