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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:50 BJT

表格: 新西兰第一季CPI较前季上升0.4%，与预估一致

路透惠灵顿4月17日 - 新西兰统计局周三公布，第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.4%，较上年同期上升0.9%。

路透访问的分析师此前预期，第一季CPI较上季上涨0.4%，较上年同期升0.9%，与新西兰央行的预估一致。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2013年第一季 2012年第四季 2012年第一季

+0.4 -0.2 +0.5%

------------------------------------------------------------

CPI较上年同期变动

2013年第一季 2012年第四季 2012年第一季

+0.9 +0.9 +1.6

2013年第二季CPI将于7月16日发布。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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