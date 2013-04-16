表格: 新西兰第一季CPI较前季上升0.4%，与预估一致

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透惠灵顿4月17日 - 新西兰统计局周三公布，第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.4%，较上年同期上升0.9%。
路透访问的分析师此前预期，第一季CPI较上季上涨0.4%，较上年同期升0.9%，与新西兰央行的预估一致。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2013年第一季 2012年第四季 2012年第一季
+0.4 -0.2 +0.5%
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2013年第一季 2012年第四季 2012年第一季
+0.9 +0.9 +1.6
2013年第二季CPI将于7月16日发布。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。