《美股业绩焦点》高盛第一季获利上升，但交易业务营收下滑

高盛第一季固定收益、外汇及大宗商品交易业务营收从上年同期的34.6亿美元下降至32.2亿。股票交易业务营收从22.5亿美元降至19.22亿。

高盛第一季营收为100.9亿美元，投行业务营收跳升36%至15.7亿美元。营业支出基本持平于67.2亿美元。

第一季年化股东权益报酬率(ROE)从上年同期的12.2%升至12.4%，但仍远低于逾30%的危机前水准。该指标是一个备受关注的衡量盈利能力的指标。

高盛的投资和信贷部门获利基本来自股票、债券、贷款及其他资产按市值计价实现增值。这其中还包括贷款利息收入。

该部门仍令投资者及分析师感到困惑，因其投资于多种类型资产，并且很少对外披露。(完)