《美股业绩焦点》高盛第一季获利上升，但交易业务营收下滑

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
高盛第一季固定收益、外汇及大宗商品交易业务营收从上年同期的34.6亿美元下降至32.2亿。股票交易业务营收从22.5亿美元降至19.22亿。
高盛第一季营收为100.9亿美元，投行业务营收跳升36%至15.7亿美元。营业支出基本持平于67.2亿美元。
第一季年化股东权益报酬率(ROE)从上年同期的12.2%升至12.4%，但仍远低于逾30%的危机前水准。该指标是一个备受关注的衡量盈利能力的指标。
高盛的投资和信贷部门获利基本来自股票、债券、贷款及其他资产按市值计价实现增值。这其中还包括贷款利息收入。
该部门仍令投资者及分析师感到困惑，因其投资于多种类型资产，并且很少对外披露。(完)
(编译 王兴亚; 审校 李爽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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