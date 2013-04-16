《香港报摘》--经济日报4月17日

*头版头条： --市场对波士顿爆炸案的避险情绪降温，资金重投黄金等风险资产乘势反弹，连 同美国数据及公司业绩佳，带动美股回扬。 *其他： --联想 首席财务官黄伟明称，公司首季于环球三大PC市场（中国、美国 、巴西）占有率皆上升，有信心今年增长仍可跑赢市场。 --金管局总裁陈德霖于网志撰文指，金管局以及按证公司在收紧银行按揭上，出发 点虽各有不同，惟控制楼市风险的目标一致。 --为简化清盘程序及加强保障债权人，政府现正谘询公司破产法例，至7月15日止 ，并期望于2014/15年度提交立法会审议。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)