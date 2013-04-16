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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:52 BJT

《香港报摘》--经济日报4月17日

*头版头条：
 　　--市场对波士顿爆炸案的避险情绪降温，资金重投黄金等风险资产乘势反弹，连
 同美国数据及公司业绩佳，带动美股回扬。
 
   *其他：
 　　--联想         首席财务官黄伟明称，公司首季于环球三大PC市场（中国、美国
 、巴西）占有率皆上升，有信心今年增长仍可跑赢市场。
    --金管局总裁陈德霖于网志撰文指，金管局以及按证公司在收紧银行按揭上，出发
 点虽各有不同，惟控制楼市风险的目标一致。
    --为简化清盘程序及加强保障债权人，政府现正谘询公司破产法例，至7月15日止
 ，并期望于2014/15年度提交立法会审议。（完）
    
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  香港报摘／社评／财经评论                  〔PRESS-HK-CMN〕
  中国报摘　　                            〔PRESS-CN-CMN〕
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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