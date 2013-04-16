《香港报摘》--经济日报4月17日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条： --市场对波士顿爆炸案的避险情绪降温，资金重投黄金等风险资产乘势反弹，连 同美国数据及公司业绩佳，带动美股回扬。 *其他： --联想 首席财务官黄伟明称，公司首季于环球三大PC市场（中国、美国 、巴西）占有率皆上升，有信心今年增长仍可跑赢市场。 --金管局总裁陈德霖于网志撰文指，金管局以及按证公司在收紧银行按揭上，出发 点虽各有不同，惟控制楼市风险的目标一致。 --为简化清盘程序及加强保障债权人，政府现正谘询公司破产法例，至7月15日止 ，并期望于2014/15年度提交立法会审议。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。