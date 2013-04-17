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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 08:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆收复前两个交易日的失地，欧元/美元受买盘推动

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* 利差交易重受青睐，扶助欧元/美元和欧元/日圆

* 欧元/美元回升至2月底/3月初水平，昨日晚间在纽约市场触及高点1.3202

* 欧元/美元在1.3155和1.3200上方的停止单帮助欧元/日圆升至129.03

* 部分人预测欧元/日圆将测试131.10的4月11日高位，时机是否成熟？

* 该货币对在128.00上方较受到支撑，隔夜市场回档低点128.20/30

* 128.00下方和129.10上方有部分停止单，100小时移动均线呈现下滑，目前在128.97。(完)

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(编译 郑茵 审校 张涛)

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