《汇市简讯》欧元/日圆收复前两个交易日的失地，欧元/美元受买盘推动

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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* 利差交易重受青睐，扶助欧元/美元和欧元/日圆
* 欧元/美元回升至2月底/3月初水平，昨日晚间在纽约市场触及高点1.3202
* 欧元/美元在1.3155和1.3200上方的停止单帮助欧元/日圆升至129.03
* 部分人预测欧元/日圆将测试131.10的4月11日高位，时机是否成熟？
* 该货币对在128.00上方较受到支撑，隔夜市场回档低点128.20/30
* 128.00下方和129.10上方有部分停止单，100小时移动均线呈现下滑，目前在128.97。(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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