《中国报摘》--中国证券报4月17日

* 头版头条:

--有深圳私募人士向记者透露，近期有外资可能继续做空内地银行股。这位人士表示，有外资机构近期可能准备在香港大华证券席位上埋空单，而在这个席位上盘踞着很多来自内地的大额资金。

* 其他:

--保监会近日颁布通知，放宽险企股权管理，单个股东持股上限提高至51%通知指出，符合条件的保险公司单个股东（包括关联方），出资或持股比例可超过20%，但不得超过51%。

--人力资源和社会保障部基金监督司副司长张浩指出，中国企业年金未来发展将有很大空间，企业年金投资管理人应在确保绝对收益的基础上，再考虑相对收益。

--中国社科院发布报告指出，2013年物价走势方面，由于输入性通胀压力不明显，国内整体面临去库存压力，因此，今年物价在剔除食品因素后难有大幅上涨局面。

--财政部、国家税务总局日前下发通知，纳税人享受资源综合利用产品及劳务增值税退税、免税政策的，其污染物排放必须达到相应的污染物排放标准。

--中石油相关人员证实，周吉平已正式就任中国石油集团董事长兼党组书记一职，

--山航B 公告称，公司计划于2013年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长，每架B737-800飞机的目录价格约为8,910万美元，

--江铃汽车 公告称，基于对公司持续发展的信心，公司第二大股东福特汽车公司 自1月21日起至4月15日，合计增持公司1,300.24万股境内上市外资股(B股)，占公司已发行股份总数的1.506%。

--葛洲坝 称,与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订了《新疆哈密市牛毛泉铁矿采剥、破碎工程施工合同》，合同金额为120亿元人民币，总工期为20年。

--中电联研究与统计信息部副主任刘向东称，2013年新增电煤需求量将低于1亿吨原煤，今后三年新增电煤需求总量最多不超过3亿吨原煤，电煤需求年平均增速将从11%降至5%以下。(完)