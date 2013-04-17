《中国重要政经日程》--4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
============================今日重要政经日程=======================
4/17日(二)
中国国际煤炭大会在北京举行，并闭幕。
============================近日重要政经日程=======================
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
“第五届学习型中国-企业资本论坛”在北京国家会议中心召开，至22日。
4/27（六）
*2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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