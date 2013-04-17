《香港报摘》--信报4月17日

*头版头条： --波士顿虽然发生令全球震惊的连环炸弹袭击，但美股并未被震散，周二大幅反 弹。 *其他： --香港政府与港铁 联合公布全新港铁票价调整机制，令到自今年6月起 的票价加幅将由原先的3.2%降至2.7%。 --中信泰富 前主席荣智健的前私人秘书戴慧娟被廉政公署落案起诉指她 涉嫌作出虚假陈述，讹称购买跑马地礼顿山住宅单位交易与其雇主无关。 --财务机构日立金融（香港）伙拍经络按揭转介，推出贷款额相当于楼价最高九成 半的按揭计划，借贷金额最多500万港元。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)