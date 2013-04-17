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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 08:15 BJT

《香港报摘》--信报4月17日

*头版头条：
 　　--波士顿虽然发生令全球震惊的连环炸弹袭击，但美股并未被震散，周二大幅反
 弹。
 
   *其他：
 　　--香港政府与港铁         联合公布全新港铁票价调整机制，令到自今年6月起
 的票价加幅将由原先的3.2%降至2.7%。
    --中信泰富         前主席荣智健的前私人秘书戴慧娟被廉政公署落案起诉指她
 涉嫌作出虚假陈述，讹称购买跑马地礼顿山住宅单位交易与其雇主无关。
    --财务机构日立金融（香港）伙拍经络按揭转介，推出贷款额相当于楼价最高九成
 半的按揭计划，借贷金额最多500万港元。（完）
    
    注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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  香港报摘／社评／财经评论                  〔PRESS-HK-CMN〕
  中国报摘　　                            〔PRESS-CN-CMN〕
  台湾报摘　　                            〔PRESS-TW-CMN〕

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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