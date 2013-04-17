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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 08:30 BJT

全球金市：美国期金下跌逾1%，ETF持仓下降

路透4月17日 - 美国期金 周三跌逾1%至每盎司1,365美元，因上市交易基金(ETF)持仓下降。(完)

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