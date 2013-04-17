《台湾报摘》--工商时报4月17日

* 头版头条:

--为防不肖投信经理人坑杀政府基金，台湾劳保基金祭出“禁买小型冷门股”防弊措施，4月起，要求代操投信经理人，投资个股前20个营业日，该档股票五日均量不得低于500张，已投资的冷门股亦“只能卖不能买”。

* 其他:

--行政院昨日协调博弈特别税费，获得共识，中央收取的博弈特许费由7%逐步调高至9%，中央与地方收取的特别税费最高上限达17%，但是赢钱税免征20年，第21年将做检讨是否有课征必要。

--开发金控 并购凯基证券之后，为活化资产，将积极提升财务杠杆、持续增加经常性收入的比重，也计划并购国内商业银行。

--台湾人民币存款余额正式突破500亿，根据中央银行统计，其中外汇指定银行(DBU)人民币存款余额至4月15日已破200亿元至202.27亿元，加计国际金融业务分行(OBU)存款余额至3月底为297.95亿元，总计人民币存款余额正式突破500亿、至500.22亿人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。