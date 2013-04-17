更新版-美股业绩：雅虎第一季营收持平，展示广告业务营收连续第二季下滑

(新增评论、第二季财测、及评论)

* 营收表现逊于市场预估

* 展示广告业务营收连续第二季下滑

* 第二季净营收预估区间低于市场预期

* 股价挫跌4%

记者 Alexei Oreskovic 编译 王冠中

路透旧金山4月16日 - 雅虎 第一季营收逊于华尔街预估，展示广告业务营收连续第二季下滑，打击其股价重挫约4%。

雅虎股价在周二盘后交易中跌至22.90美元。在其首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)去年7月上任以来，该股股价已猛涨超过50%。

“大家对展示广告业务的表现感到失望，因为这是雅虎的重点业务，”B. Riley Caris的分析师Sameet Sinha称。

雅虎周二公布财报后亦在其网站上发布声明预估，第二季净营收料为10.6-10.9亿美元。这低于汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估11.1亿美元。

梅耶尔正致力于重振雅虎的业务。她曾表示，创造较好的网路产品吸引消费者花更多时间在雅虎的服务上，并且为智慧型手机和其他行动设备开发新服务，这些是让公司复苏的重点所在。

雅虎第一季不包括与其网络合作伙伴分享的净营收为10.7亿美元，大致同上年同期一样。

其净营收表现是在公司1月预估的10.7-11亿美元区间低档，而汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的净营收为11亿美元。

雅虎公布，今年首季净利3.9亿美元，或每股盈利0.35美元，上年同期分别为2.86亿美元和0.23美元。

不计入特殊项目的展示广告业务营收按年下滑11%，搜索广告营收经调整按年增长6%。

“我们原本预期展示广告业务营收会下滑约9%，结果降幅达到11%，”Sameet Sinha称。(完) (译文审校 张荻)