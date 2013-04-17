《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月17日

路透香港4月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7623港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高157.58点,或1.08%,报14,756.78点.受金价带动反弹，良好的企业业 绩和数据也提供支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.040 1.52 16078 13.665 1.37 中国铝业 9.340 3.43 34846 2.900 -0.34 中国移动 52.650 0.48 84994 81.737 0.41 中国人寿 39.600 3.64 32365 20.492 0.21 中石油 123.760 1.44 29970 9.607 1.23 中石化 110.000 1.52 19964 8.539 0.34 汇丰控股 52.260 1.26 217189 81.132 0.91 中电信 47.520 1.15 26206 3.689 1.34 中国联通 12.660 1.52 101887 9.827 0.69 兖州煤业 11.430 2.70 71743 8.872 0.48 华能国际 42.070 1.32 18873 8.164 0.91 南方航空 25.880 6.68 9706 4.018 -0.30 东方航空 21.550 8.95 4190 1.673 -49.00 中芯国际 3.180 6.71 55554 0.494 -1.26（完 ）