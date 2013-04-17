《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7623港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高157.58点,或1.08%,报14,756.78点.受金价带动反弹，良好的企业业 绩和数据也提供支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.040 1.52 16078 13.665 1.37 中国铝业 9.340 3.43 34846 2.900 -0.34 中国移动 52.650 0.48 84994 81.737 0.41 中国人寿 39.600 3.64 32365 20.492 0.21 中石油 123.760 1.44 29970 9.607 1.23 中石化 110.000 1.52 19964 8.539 0.34 汇丰控股 52.260 1.26 217189 81.132 0.91 中电信 47.520 1.15 26206 3.689 1.34 中国联通 12.660 1.52 101887 9.827 0.69 兖州煤业 11.430 2.70 71743 8.872 0.48 华能国际 42.070 1.32 18873 8.164 0.91 南方航空 25.880 6.68 9706 4.018 -0.30 东方航空 21.550 8.95 4190 1.673 -49.00 中芯国际 3.180 6.71 55554 0.494 -1.26（完 ）
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选