中港新股：广发银行拟下半年沪港两地上市，募资40-50亿美元--IFR

路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，广发银行决定重启其上海、香港两地上市大计。该行拟于下半年在两地上市，募集资金合共40-50亿美元。

据知情人士称，广发银行近期获得股东批准，重启上市发行工作。该行希望能在内地和香港市场上市，但是，内地上市计划是否能如愿，仍要视中国证监会何时重开对IPO的限制闸门而定。

2011年5月，广发银行任命数家投行安排其两地上市发行。但之后市场环境恶化，上市计划难以实现。 当时任命的投行这次仍将继续安排是次上市。H股方面，美银美林、花旗 、德银 和高盛 任联席全球协调人，并与瑞信 和麦格理 一起任联席主承销商。