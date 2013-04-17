中港新股：广发银行拟下半年沪港两地上市，募资40-50亿美元--IFR

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，广发银行决定重启其上海、香港两地上市大计。该行拟于下半年在两地上市，募集资金合共40-50亿美元。
该行昨天与投行举行会议，商讨上市事宜。
据知情人士称，广发银行近期获得股东批准，重启上市发行工作。该行希望能在内地和香港市场上市，但是，内地上市计划是否能如愿，仍要视中国证监会何时重开对IPO的限制闸门而定。
2011年5月，广发银行任命数家投行安排其两地上市发行。但之后市场环境恶化，上市计划难以实现。 当时任命的投行这次仍将继续安排是次上市。H股方面，美银美林、花旗 、德银 和高盛 任联席全球协调人，并与瑞信 和麦格理 一起任联席主承销商。
中信证券 、广发证券 、高盛高华证券、海通证券 和英大证券负责A股上市发行。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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