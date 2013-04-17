金砖国家：4月16日股汇市收盘纵览

路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.56%，报1,008.92点。

中国股市：中国股市沪综指收盘小幅上涨，因大盘在连续三天下跌后存在技术性反弹需要，地产基建板块表现不俗。不过市场人士表示，在基本面预期较为悲观的情绪支撑下，当前市场下跌的趋势并未改变，料短期反弹力度不会很大。沪综指 收报2,194.846点，涨12.904点或0.59%；上证地产类指数 收盘大涨3.8%。上海A股今日成交额为667亿元人民币，上日为579亿元。

香港股市：连续第三日收低，但午后市场空头回补，帮助削减了大宗商品类股的跌势。恒生指数 收低0.5%，至21,672点。恒生国企指数 收挫0.1%。成交依然低迷。

中国汇市：人民币兑美元即期 跟随中间价连续第三日创出历史新高。尽管在岸市场美元价格低于离岸市场价格，一度提振境内美元买盘，但净结汇压力不减，人民币整体仍呈现坚定走升态势，短期将测试6.1800元。在岸市场人民币兑美元即期成交价收报6.1831，上涨0.06%。

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印度股市： 涨幅为近七个月来最大，突破一关键技术阻力位，因市场预期全球大宗商品价格持续下挫将促使央行下个月降息，助推汽车、银行等对利率敏感的板块上扬。指标BSE指数 收高2.1%，或387.13点，报18,744.93点，是2012年9月21日以来最大单日百分比涨幅。NSE指数 收高2.2%或120.55点，收报5,688.95点。

印度汇市：印度卢比升到三周最高位，因全球商品价格全面跳水，令市场预期印度创纪录高位的经常帐赤字压力将得到缓解，也给央行带来更多降息的空间。卢比兑美元 收报54.15/16，上日收54.6250/6350。卢比一度高见54.12，是3月25日以来最高水平。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,356.650点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.6%至733.32点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.59%，报31.2630卢布，卢布兑欧元 跌0.45%，至41.2100卢布。 ========================================================================================

巴西股市：受美国数据提振，圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.97%，从上日7月末以来最低收盘位处反弹，大宗商品板块贡献最大。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 小升0.1%，亦受美国数据提振。

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南非股市：三日来首次收高，涨幅略超1%，因Anglo American Platinum 和其它矿业股走出近期跌势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 升1.18%，报33,861.43点。该股指本月迄今累积跌近4%，恐录得2011年9月以来最差单月表现。综合指数 收高1.12%，至38,429.66点。