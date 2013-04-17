中欧贸易：欧盟贸易执委将寻求支持对华为和中兴通讯展开调查--外交人士

路透布鲁塞尔4月16日 - 欧盟外交官周二表示，即便欧洲企业没有投诉，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)也将寻求欧盟成员国支持对中国电信设备生产商华为和中兴通讯展开调查。

欧盟执委会认为华为和中兴通讯 享受国家补贴，因而可以用更低的价格与欧洲企业竞争。执委会一直在搜集相关证据，为可能提起的诉讼做好准备。

了解情况的人士表示，欧盟的贸易调查通常是在企业投诉后才会展开，但爱立信 、阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 和诺基亚西门子通信 等欧洲电信设备制造企业拒绝与执委会合作，因担心这样做会招致报复，从而被排除在日益成长的中国电信市场之外。

这样一来，卡瑞德古特要么听任事情发展，要么由执委会自行发起调查。

卡瑞德古特主张在贸易问题上对中国采取强硬立场。外交人士表示，他将采取非常举措，在本周都柏林会议上试探欧盟成员国贸易部长对此事的态度。

欧盟去年的一份内部报告建议应对中国电信设备厂商采取行动，因其在移动通信网络市场日益占据主导，对欧洲的安全以及本地企业构成了威胁。

欧盟成员国亦担心国家安全问题。去年德国将华为排除在全国学术研究网络基础设施建设供应商的名单之外。

华为否认享有外界所认为的不公平补贴待遇，坚称其竞争优势来自于低成本制造和创新。该公司称，其遵守国际法规，产品也是安全的。(完)