《新兴市场重要经济事件预告》--4月17日-4月24日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月17日(三)
北京--欧洲央行执委普雷特发表主题为“货币当局解决金融危机之道”的演讲(0600GMT)。
纽约--印度财长Palaniappan Chidambaram在纽约与美国投资者会晤
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最后一日)。
曼谷--泰国央行公布4月3日会议记录。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布关于国际金融系统风险的年度报告。
华盛顿--以色列央行总裁Stanley Fischer在约翰霍普金斯大学“形式与本质：评估G20危机后政策改革”论坛上发表讲话(1430)。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于外汇汇率安排的小组讨论(1800)。
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于资本账户管理的讨论(2000)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所接待俄罗斯副财长Sergei Storchak和俄罗斯G20官员Ksenia Yudaeva，Yudaeva将谈论今年俄罗斯担任G20主席国的问题。
4月18日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。
伦敦--蒙古央行总裁Zoljargal Naidansuren和蒙古证交所主席Altai Khangai在蒙古投资峰会上发表演说。
华盛顿--土耳其央行总裁Erdem Basci和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基参加在约翰霍普金斯大学的讨论，题为“土耳其平衡性成长和金融稳定”。
4月19日(五)
华盛顿--印度财长Palaniappan Chidambaram在彼得森国际经济研究所就印度经济暨经济改革发表演说。
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。
4月22日(一)
华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。
4月23日(二)
利马--世界经济论坛拉美会议(第一日)。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会议息会议。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议，料不宣布利率决议。
4月24日(三)
上海--澳洲央行副总裁洛威向在上海的澳洲商会就“金融改革之旅”发表演说。
利马--世界经济论坛拉美会议(第二日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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