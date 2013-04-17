中国能源：今年用电量增速或4-6%，新增电煤需求低于1亿吨--中电联

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月17日 - 电煤新增需求将随社会用电量减速而放缓。中国电力企业联合会研究与统计信息部副主任刘向东称，2013年全社会用电量增速或在4%-6%之间，新增电煤需求量将低于1亿吨原煤。
中国证券报周三引述刘向东并预计，今后3-5年，中国电力供需将呈现总体平衡、略有富余的宽松状态，不会出现电力供应紧张的局面；今后三年新增电煤需求总量最多不超过3亿吨原煤，电煤需求年平均增速将从11%降至5%以下。
“2013年电煤(含供热)消耗20.5亿吨(原煤)左右，新增电煤需求约0.4亿-0.7亿吨。”刘向东在出席2013中国国际煤炭大会时称，“上半年新增电煤需求少，如汛期来水情况好，下半年电煤需求可能更加低迷。”
他分析称，未来影响电煤需求和价格主要有“一长两短”三个因素：“一长”指的是应对雾霾天气以及燃气发展政策将抑制电煤中长期需求；“两短”则指水电来水情况和夏季、冬季气温将对电煤的短期需求产生影响。
除了受到全社会用电量减速的直接影响外，水电、核电、燃气等清洁能源都将挤出电煤在未来新增用电量中的份额。刘向东还预计，到2020年，煤电发电量占总发电量的比重将下降至70%。未来煤电占新增电量的比重可能降至50%以下。
为进一步发挥市场在资源配置中的基础性作用，保障电煤稳定供应，2012年底，国务院宣布中国自2013年起取消重点电煤合同及电煤价格双轨制。(完) (发稿 曹巍浩；; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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