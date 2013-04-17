中国能源：今年用电量增速或4-6%，新增电煤需求低于1亿吨--中电联

路透北京4月17日 - 电煤新增需求将随社会用电量减速而放缓。中国电力企业联合会研究与统计信息部副主任刘向东称，2013年全社会用电量增速或在4%-6%之间，新增电煤需求量将低于1亿吨原煤。

中国证券报周三引述刘向东并预计，今后3-5年，中国电力供需将呈现总体平衡、略有富余的宽松状态，不会出现电力供应紧张的局面；今后三年新增电煤需求总量最多不超过3亿吨原煤，电煤需求年平均增速将从11%降至5%以下。

“2013年电煤(含供热)消耗20.5亿吨(原煤)左右，新增电煤需求约0.4亿-0.7亿吨。”刘向东在出席2013中国国际煤炭大会时称，“上半年新增电煤需求少，如汛期来水情况好，下半年电煤需求可能更加低迷。”

他分析称，未来影响电煤需求和价格主要有“一长两短”三个因素：“一长”指的是应对雾霾天气以及燃气发展政策将抑制电煤中长期需求；“两短”则指水电来水情况和夏季、冬季气温将对电煤的短期需求产生影响。

除了受到全社会用电量减速的直接影响外，水电、核电、燃气等清洁能源都将挤出电煤在未来新增用电量中的份额。刘向东还预计，到2020年，煤电发电量占总发电量的比重将下降至70%。未来煤电占新增电量的比重可能降至50%以下。