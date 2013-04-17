《台湾报摘》--经济日报4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
* 头版头条:
--行政院长江宜桦昨天率内阁首长参与工商早餐会，他致词表示，台湾经济发展面临内外挑战困境，用一个字形容就是〞闷〞，期许内阁团队能打破沉闷，创造新局。
* 其他:
--中华经济研究院昨日公布，受惠民间投资比原先预估畅旺，上修今年经济成长率至3.63%。
--江宜桦昨日首度与工商协进会企业老板举行早餐会，传出彰银 与台新金 合并案，只要金管会提整并意见，财政部就会考虑。财政部昨天傍晚紧急澄清，强调对彰银并购立场不变，也就是不支持彰银与台新金合并，也不会推动〞民并公〞、〞小并大〞的合并案，以免引发社会争议。（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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