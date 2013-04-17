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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月17日

* 头版头条:

--行政院长江宜桦昨天率内阁首长参与工商早餐会，他致词表示，台湾经济发展面临内外挑战困境，用一个字形容就是〞闷〞，期许内阁团队能打破沉闷，创造新局。

* 其他:

--中华经济研究院昨日公布，受惠民间投资比原先预估畅旺，上修今年经济成长率至3.63%。

--江宜桦昨日首度与工商协进会企业老板举行早餐会，传出彰银 与台新金 合并案，只要金管会提整并意见，财政部就会考虑。财政部昨天傍晚紧急澄清，强调对彰银并购立场不变，也就是不支持彰银与台新金合并，也不会推动〞民并公〞、〞小并大〞的合并案，以免引发社会争议。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)

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