《台湾报摘》--经济日报4月17日

--江宜桦昨日首度与工商协进会企业老板举行早餐会，传出彰银 与台新金 合并案，只要金管会提整并意见，财政部就会考虑。财政部昨天傍晚紧急澄清，强调对彰银并购立场不变，也就是不支持彰银与台新金合并，也不会推动〞民并公〞、〞小并大〞的合并案，以免引发社会争议。（完）