中国新债：大同煤矿集团拟发至多54亿元企业债，期限15年--IFR

路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，大同煤矿集团计划于近期发行不超过54亿元人民币（8.74亿美元）企业债券。本期债券期限15年，附第10年末发行人上调利率选择权及投资人回售选择权。

该期债券无担保，初设发行利率区间为5.00%-6.00%。公司已委任海通证券 担任是次交易主承销商。联合资信给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)