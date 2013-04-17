中国新债：大同煤矿集团拟发至多54亿元企业债，期限15年--IFR

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，大同煤矿集团计划于近期发行不超过54亿元人民币（8.74亿美元）企业债券。本期债券期限15年，附第10年末发行人上调利率选择权及投资人回售选择权。
该期债券无担保，初设发行利率区间为5.00%-6.00%。公司已委任海通证券 担任是次交易主承销商。联合资信给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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