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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 08:50 BJT

新加坡数据：3月非石油出口较前月上升8.0%，增幅超预期

路透新加坡4月17日 - 新加坡国际企业发展局周三公布的贸易数据显示，3月非石油类出口经季节调整后较上月上升8.0%，路透调查为增加4.9%；较上年同期下降4.8%，路透调查为下降6.3%。

以下为详细数据：

月份 经季调较前月变动(%) 较上年同期变动(%)

3月 +8.0 -4.8

2月 -2.5* -30.6

1月 -1.8 +0.4

注： *为修正后数据

欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.com)。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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