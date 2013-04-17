新加坡数据：3月非石油出口较前月上升8.0%，增幅超预期

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透新加坡4月17日 - 新加坡国际企业发展局周三公布的贸易数据显示，3月非石油类出口经季节调整后较上月上升8.0%，路透调查为增加4.9%；较上年同期下降4.8%，路透调查为下降6.3%。
以下为详细数据：
月份 经季调较前月变动(%) 较上年同期变动(%)
3月 +8.0 -4.8
2月 -2.5* -30.6
1月 -1.8 +0.4
注： *为修正后数据
欲浏览详细出口数据，请点击国际企业发展局网站链接：(www.iesingapore.com)。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。