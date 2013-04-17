《中国报摘》--其他报纸重要消息4月17日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚表示，将从股权分布、股份锁定、投资者准入以及交易制度四方面着手，加紧解决全国股转系统(新三板)的流动性问题。他还提出，今后新三板公司可融资、挂牌同步进行。

--中国央行近期再度下发新的银行卡收单征求意见稿，银行卡组织与银行卡清算机构被单独列出。业界解读，按照新版征求意见稿的定义，长期以来相对封闭的跨行转接清算市场将迎来更多的竞争者。而未来如VISA、MASTER等品牌也将有可能进入到境内跨行转接清算市场中来。

--券商资管与私募基金2013年加快发行脚步，其中券商资管在一季度创出发行数量新高达168只，并远远超过公募基金的成立数量。不过，券商资管的整体业绩在一季度仍表现不佳。

**证券时报**

--银河证券承销团已完成H股基础投资者初步意向认购计划，预计基础投资者整体认购金额约占银河证券H股集资总额的一半，相当于7.5亿美元，基础投资者主要由国企、央企及机构投资者构成。(完)