中国疫情：禽流感已造成活鸡及鸡肉产品销售损失逾130亿元--畜牧业协会

路透上海4月17日 - 中国近期发生禽流感事件以来，尽管家禽没有发生H7N9禽流感疫情，但国内家禽业仍然受到重大冲击。新华社周二稍晚报导，据中国畜牧业协会初步测算，截至周一(15日)，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元人民币，活鸡及鸡肉产品销售损失超过130亿元。

报导并称，禽流感事件发生以来，全国肉鸡和鸡蛋市场需求骤然减少，价格大幅下降，雏鸡和活鸡销售严重受阻，养殖场户不敢补栏，产业发展面临巨大压力和严峻挑战。

报导还引述农业部指出，各级农业部门要抓好动物H7N9禽流感防控工作，强化疫情排查和病毒监测，做好活禽经营市场监管，做好信息发布和预警。同时，努力确保家禽产业健康稳定发展，加大财政补贴力度；积极协调信贷资金，满足重点家禽养殖、加工企业正常运转的资金需求；宣传经检疫合格、从正规市场和超市购买的禽产品是安全的，提振消费信心。

中国新型禽流感确诊案例继续增加。新华网最新报导称，截至周二晚间8点全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例14例，其中上海6例、浙江5例、江苏3例。专家预计病例数仍有可能继续增加。