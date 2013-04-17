中国公开市场：一级交易商今日可续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海4月17日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

周二央行已在公开市场进行了580亿元人民币的28天正回购操作，操作量较上周同期大增九成，当日呈小幅净回笼格局。

此前央行已通过公开市场连续八周回收流动性，上周力度仍在减弱。随着二季度将有逾七千亿元到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

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