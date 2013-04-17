突发事件：一名中国公民在美国波士顿马拉松爆炸案中遇难--新华

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 据新华社周二晚间报导，中国驻纽约总领事馆官员在美国波士顿证实，一名中国公民在周一波士顿马拉松爆炸案中不幸遇难，遇难者家属不愿公开死者姓名。另有一名中国公民受伤，伤者目前伤情稳定。
根据总领事馆此前发布的信息，在波士顿大学就读的中国留学生周丹龄在爆炸中腹部受伤，在波士顿医疗中心接受了两次手术，目前伤情稳定。
周一正在进行马拉松比赛的波士顿发生三起爆炸，造成三人死亡，上百人受伤，美国联邦调查局定性为恐怖袭击。波士顿当地媒体此前已经确认了爆炸案三名死者中两人的身份，分别为29岁的克丽丝特尔·坎贝尔和年仅八岁的马丁·理查德。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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