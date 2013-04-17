突发事件：一名中国公民在美国波士顿马拉松爆炸案中遇难--新华

路透上海4月17日 - 据新华社周二晚间报导，中国驻纽约总领事馆官员在美国波士顿证实，一名中国公民在周一波士顿马拉松爆炸案中不幸遇难，遇难者家属不愿公开死者姓名。另有一名中国公民受伤，伤者目前伤情稳定。

根据总领事馆此前发布的信息，在波士顿大学就读的中国留学生周丹龄在爆炸中腹部受伤，在波士顿医疗中心接受了两次手术，目前伤情稳定。