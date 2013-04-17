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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:08 BJT

突发事件：一名中国公民在美国波士顿马拉松爆炸案中遇难--新华

路透上海4月17日 - 据新华社周二晚间报导，中国驻纽约总领事馆官员在美国波士顿证实，一名中国公民在周一波士顿马拉松爆炸案中不幸遇难，遇难者家属不愿公开死者姓名。另有一名中国公民受伤，伤者目前伤情稳定。

根据总领事馆此前发布的信息，在波士顿大学就读的中国留学生周丹龄在爆炸中腹部受伤，在波士顿医疗中心接受了两次手术，目前伤情稳定。

周一正在进行马拉松比赛的波士顿发生三起爆炸，造成三人死亡，上百人受伤，美国联邦调查局定性为恐怖袭击。波士顿当地媒体此前已经确认了爆炸案三名死者中两人的身份，分别为29岁的克丽丝特尔·坎贝尔和年仅八岁的马丁·理查德。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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