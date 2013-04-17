台湾金融：财政部澄清对台新银并入彰银案立场未转为“乐观其成”

路透台北4月17日 - 台湾财政部周二稍晚表示，财政部长张盛和当日参与工商协进会第一次工商早餐会时，针对台新银并入彰化银行 的立场，并非外界所称立场改为“乐观其成”。

台湾政府上日在一场与工商协进会业者的座谈会时，经由业者转述，财政部表示愿意重新思考彰银与台新银合并的可行性。

惟财政部稍晚澄清此事。财政部表示，张盛和部长出席时回应了三点意见，包括2005年彰化银行办理现金增资案时，财政部对投标者仅承诺给予经营权，并未提及合并事宜。

此外，财政部认为，彰化银行未来如进行整并，财政部将在兼顾股东、员工及客户权益，及不影响整体利益前提下，审慎考量；最后则是，公股银行整并对象之选择，一定要有综效及互补，而且公司治理要良好、财务结构要健全。

台湾彰化银行最大股东--台新金控 2月底时建请第二大股东财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购，显然是“郎有情而妹无意”。

台湾本地媒体此前报导，台湾行政院对公股金融机构的合并已有腹案，将在公股金融机构之间先推动合并，目标将八家公股金融机构减半至四家。若此为真，预示了台湾政府第三次金融改革即将推动。