新债招标：中国七年固息国债利率3.29%，稍低于预期--业内人士

路透上海4月17日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.29%，稍低于此前3.31%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.33%，投标倍数为1.84倍。

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债，按年付息，采用多种价格(混合式)招标方式，标的为利率，全场加权平均中标利率为票面利率。甲类成员在竞争性招标结束后，有权追加当期国债。