新债招标：中国七年固息国债利率3.29%，稍低于预期--业内人士

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.29%，稍低于此前3.31%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.33%，投标倍数为1.84倍。
该期债为财政部今年第八期记账式附息国债，按年付息，采用多种价格(混合式)招标方式，标的为利率，全场加权平均中标利率为票面利率。甲类成员在竞争性招标结束后，有权追加当期国债。
该期债4月18日开始发行并计息，4月22日发行结束，4月24日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。