美股业绩：贝莱德第一季获利跳升10.5%，股票型基金投资大增

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
尽管投资人将大笔资金投入股票上市交易基金(ETF)和其他股票型产品，但Fink不愿将此趋势称作从较低风险债券出走的“大转向”。
“在投资人转进股票投资之际，他们也变得审慎，”Fink在与分析师的电话会议中称。他指出，投资人希望拿捏好在寻找低风险投资的同时，也能满足对较高收益的需求。
贝莱德第一季经调整利润率升至40%，高于上年同期的38.6%。该公司将利润率升高归因于支出控制严谨，以及股票产品的手续费较高。
贝莱德股价今年以来上涨23.5%，表现优于美国股市标准普尔500指数 的上涨10.2%。
贝莱德尤其深耕ETF。该公司在2009年从巴克莱手中买下iShare，跨足ETF领域，目前是美国最大的ETF提供者，截至3月31日，占其总管理资产的22%。
该公司第一季底总管理资产达到创纪录的3.94兆(万亿)美元。
贝莱德第一季净利升至6.32亿美元，或每股获利3.62美元，上年同期分别为5.72亿美元和3.14美元。
扣除推出封闭型基金的成本，其每股获利为3.65美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的每股获利3.58美元。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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