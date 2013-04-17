美股业绩：贝莱德第一季获利跳升10.5%，股票型基金投资大增

尽管投资人将大笔资金投入股票上市交易基金(ETF)和其他股票型产品，但Fink不愿将此趋势称作从较低风险债券出走的“大转向”。

“在投资人转进股票投资之际，他们也变得审慎，”Fink在与分析师的电话会议中称。他指出，投资人希望拿捏好在寻找低风险投资的同时，也能满足对较高收益的需求。

贝莱德第一季经调整利润率升至40%，高于上年同期的38.6%。该公司将利润率升高归因于支出控制严谨，以及股票产品的手续费较高。

贝莱德股价今年以来上涨23.5%，表现优于美国股市标准普尔500指数 的上涨10.2%。

贝莱德尤其深耕ETF。该公司在2009年从巴克莱手中买下iShare，跨足ETF领域，目前是美国最大的ETF提供者，截至3月31日，占其总管理资产的22%。

该公司第一季底总管理资产达到创纪录的3.94兆(万亿)美元。

贝莱德第一季净利升至6.32亿美元，或每股获利3.62美元，上年同期分别为5.72亿美元和3.14美元。