中国基金：QFII A股基金3月平均业绩跌5.17%，落后国内同业--理柏

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，3月合格境外机构投资者(QFII)A股基金平均业绩滑落5.17%，累计今年首季平均业绩下跌0.25%，表现均逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅滑落0.5%，累计今年首季QDII基金平均业绩小幅扬升1.21%，落后于国内股票基金。
在国内A股基金中，科技传媒及电信股票基金3月平均扬升4.88%表现最佳，中国股票基金跌3.29%位列最末；医药和医疗保健股票基金今年首季平均业绩最佳达20.51%，天然资源股票型平均表现最差，首季下跌7.17%，中国股票型基金首季累计升3.17%。
中国股市标杆指数--沪综指 3月下跌5.45%；一季度累计跌1.43%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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