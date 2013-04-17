《企业并购焦点》嘉能可收购斯特拉塔的交易获得中国商务部有条件批准

为了满足中国对铜精矿的需求，嘉能可同意在2013年开始的八年中，每年向中国客户提供至少90万吨铜精矿，其中至少20万吨是以基准价格提供。

嘉能可还同意按照“公平合理”的条件供应锌精矿和铅精矿。

分析师称，这些条件说明中国希望避免受到由融资协议等外部因素所导致的价格波动的影响。融资协议导致越来越多的金属被锁定在仓库中。

中国周二的放行，为嘉能可在下个月的最后期限之前最终完成收购斯特拉塔铺平道路。嘉能可在一年多以前首次宣布，计划创立一家大型的矿业开采和交易企业。