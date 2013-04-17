《企业并购焦点》嘉能可收购斯特拉塔的交易获得中国商务部有条件批准

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
为了满足中国对铜精矿的需求，嘉能可同意在2013年开始的八年中，每年向中国客户提供至少90万吨铜精矿，其中至少20万吨是以基准价格提供。
嘉能可还同意按照“公平合理”的条件供应锌精矿和铅精矿。
分析师称，这些条件说明中国希望避免受到由融资协议等外部因素所导致的价格波动的影响。融资协议导致越来越多的金属被锁定在仓库中。
中国周二的放行，为嘉能可在下个月的最后期限之前最终完成收购斯特拉塔铺平道路。嘉能可在一年多以前首次宣布，计划创立一家大型的矿业开采和交易企业。
但周二也传出斯特拉塔多名业务主要负责人离职的消息，凸显出嘉能可在完成该公司迄今最大手笔的并购案时面临的挑战。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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