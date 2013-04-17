芝加哥期市：玉米期货价格回落，上日创逾六个月来最大单日升幅

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 705.50 2.00 +0.28% +1.69% 706.92 51
CBOT玉米 661.25 -2.00 -0.30% +2.24% 685.93 50
CBOT大豆 1412.00 0.50 +0.04% +1.22% 1421.16 53
CBOT稻米 $15.58 -$0.03 -0.16% +0.91% $15.26 46
美国原油 $88.89 $0.17 +0.19% +0.20% $93.18 23
汇率
欧元/美元 $1.318 $0.000 -0.01% +1.08%
美元/澳元 1.038 -0.001 -0.11% +0.64%
附注：均为主力合约。小麦、玉米。大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN
CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN
CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN
ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN
ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN
橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN
上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH
日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID
新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY
泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG
(编译 戴素萍/郑茵 审校 王丽鑫/李爽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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