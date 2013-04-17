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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 09:22 BJT

芝加哥期市：玉米期货价格回落，上日创逾六个月来最大单日升幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 705.50 2.00 +0.28% +1.69% 706.92 51

CBOT玉米 661.25 -2.00 -0.30% +2.24% 685.93 50

CBOT大豆 1412.00 0.50 +0.04% +1.22% 1421.16 53

CBOT稻米 $15.58 -$0.03 -0.16% +0.91% $15.26 46

美国原油 $88.89 $0.17 +0.19% +0.20% $93.18 23

汇率

欧元/美元 $1.318 $0.000 -0.01% +1.08%

美元/澳元 1.038 -0.001 -0.11% +0.64%

附注：均为主力合约。小麦、玉米。大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN

CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN

CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN

ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN

ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN

橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN

上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH

日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID

新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY

泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG

(编译 戴素萍/郑茵 审校 王丽鑫/李爽)

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