港报社评：港铁加价仍不当，政府有责遏加风--信报4月17日

政府与港铁商讨票价可加可减机制达成共识，昨日公布在新机制之下，港铁今年六月起调整票价的幅度为2.7%，较诸按原机制所拟订的3.2%加幅，降低了大约16%。

当前经济低迷却百物腾贵的时势，港铁在连年赚大钱、去年盈利高达135亿元的情况下，仍然连续第四年调高票价。在新修订的可加可减机制，方程式中加入规定每年票价加幅不能高于家庭入息中位数的变动，回应了考虑市民负担能力的诉求。

多项修订，无疑已因应公众的批评而作出改进，可令乘客受惠，也减轻市民的不满，但其不足与问题依然不少，有待澄清和解决。

一是新机制虽然引入了盈利分享的元素，但比例仍须斟酌，而且港铁只把优惠归于乘客的第二程。二是港铁现时开出将会提供多种优厚「着数」新票种的支票，但到底会否又是故弄玄虚、诸多限制的「花招」，未见真章。

三是在新机制之下，港铁服务表现将与罚款挂钩，并用于票价优惠，但市民绝不愿意看到港铁「有罚无恐」，一旦出了事故，即用已受重罚来堵住悠悠众口，但因列车服务中断而造成的不便和损失，绝非票价少许得偿而可以弥补。四是近年内地游客急增，港铁车厢的挤迫情况愈见严重，乘客感受殊深，当局如何改善「沙甸鱼」的苦况，以及对本地乘客给予「补偿式」的减价厚待，值得研究。

随着港铁载客量逐年上升，其于公共交通的占有率大增，在几近垄断的专利经营优势下，港铁有必要减少唯利是图，增加对乘客的回馈，政府有责任用尽一切努力和办法阻遏公共事业的加价潮。