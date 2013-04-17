国际油市：美国原油期货小幅升向89美元，因美国原油库存意外减少

6月布兰特原油期货 上涨0.14美元，报每桶100.05美元。周二结算价跌0.72美元至99.91美元，为九个月来指标合约首次低于100美元。

美国周二公布强劲的房屋开工数据，是为这个球最大石油消费国经济的一个亮点所在，这在油价本周重挫后，安抚了市场。

美国期金 周三跌逾1%至盘中低位1,365美元，此前因黄金展望的变数令投资人抛售黄金上市交易基金(ETF)持仓。

国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。

周二油市结算后，美国石油协会(API)公布的数据显示美国上周原油库存意外减少670万桶，而路透调查分析师原本预期增加130万桶。

API数据还显示美国汽油库存意外增加25.3万桶，馏分油库存也意外上升130万桶。美国能源资料协会(EIA)石油库存数据将于周三稍晚出炉。(完)

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