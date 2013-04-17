国际油市：美国原油期货小幅升向89美元，因美国原油库存意外减少

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
6月布兰特原油期货 上涨0.14美元，报每桶100.05美元。周二结算价跌0.72美元至99.91美元，为九个月来指标合约首次低于100美元。
美国周二公布强劲的房屋开工数据，是为这个球最大石油消费国经济的一个亮点所在，这在油价本周重挫后，安抚了市场。
美国期金 周三跌逾1%至盘中低位1,365美元，此前因黄金展望的变数令投资人抛售黄金上市交易基金(ETF)持仓。
国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。
周二油市结算后，美国石油协会(API)公布的数据显示美国上周原油库存意外减少670万桶，而路透调查分析师原本预期增加130万桶。
API数据还显示美国汽油库存意外增加25.3万桶，馏分油库存也意外上升130万桶。美国能源资料协会(EIA)石油库存数据将于周三稍晚出炉。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。