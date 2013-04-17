港报社评：港铁加价新机制，未解深层矛盾--经济日报4月17日

港府昨公布港铁新票价机制，虽压低加幅及增优惠，惟有批评港铁取巧，保盈利可增，此应是港府走钢线，务求讨好公众与投资者的折衷产物。港铁既是上市公司，亦是「国企」，两头难讨好，港府长远计应慎思港铁未来定位。 时移势易，近年本港社会气氛明显改变，仇官、仇商情绪渐升，不少市民认为企业不应只追求利润，须负更多社会责任，港铁的大股东为港府，更应多照顾市民。故去年港铁虽加票价5.4%，但要将首年增收利润以种种优惠回赠乘客，以纾民怨。 港铁心知票价机制已不得不变，故同意调整票价可加可减程式，加入盈利、市民负担能力、服务表现等因素，令今年票价加幅由3.2%降至2.7%，亦将包括物业及海外业务的部分利润拨作车费优惠，又按市民入息中位数为加价封顶等。此方案或能减市民怨气，但相信仍会遭批评，因只要加价总难受市民欢迎，且因封顶而下调的加幅，亦可能在日后追回。 对夹在中间的港府，此则是高空走钢线，既要减市民对加价的怨气，亦要让港铁可向投资者交代。惟此方案纵能过关，却凸显港铁身份的尴尬，港铁既是上市公司，要向投资者负责；又是「国企」要向公众负责。港府要如何看待港铁的角色定位，极费思量。 港府每年为港铁加价而周张如何平息民怨，并不易为，但更深层问题是若只年复年但求过关，不正视港铁身份与角色问题，恐为未来种下更大的烦恼。