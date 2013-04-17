《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
*明报： --周大福 与周生生 均表示，近日金价大跌，其生意额明显增 加；而香港实货黄金交易所--金银业贸易场理事长张德熙亦称，贸易场于过去四日共 售出1吨金条。 --中国国航 3月旅客运输量达648万人次，按年增加12.5% ，远高于1、2月的合并客运量6%的升幅。 *星岛日报： --俄铝 副首席执行官奥列格(Oleg Mukhamedshin)表示，相信中国以外 市场至少每年要减少150万吨产量，市场才可达到供需平衡。 --香港一手住宅物业销售条例实施在即，多家发展商推出新优惠例如装修费现金 回赠以及免管理费等，连同即供优惠在内的折扣额高逾两成，变相减价促销。 *苹果日报： --高档男装零售商利邦 表示，内地打贪行动对销售造成负面打击，今 年首季未见复苏，只有大卖场表现维持不俗，故今年会集中开设大卖场和机场店。 *东方日报： --中国四大资产管理公司之一的中国信达拟提前至今年底来港上市，目前美银美 林在协助中国信达上市，而其他投行亦积极争取加入交易。 *文汇报： --佳兆业 公布，旗下间接全资附属公司捷丰投资与富昌海外，成立合 营公司发展前海物业项目，注册资本为5亿元人民币。 *大公报： --招商局国际 母公司招商局集团计画斥资100亿元人民币在江苏省海门 市兴建大型海工及修造船基地。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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