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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:17 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

*明报：
     --周大福         与周生生         均表示，近日金价大跌，其生意额明显增
 加；而香港实货黄金交易所--金银业贸易场理事长张德熙亦称，贸易场于过去四日共
 售出1吨金条。
     --中国国航                    3月旅客运输量达648万人次，按年增加12.5%
 ，远高于1、2月的合并客运量6%的升幅。
 
   *星岛日报：
     --俄铝         副首席执行官奥列格(Oleg Mukhamedshin)表示，相信中国以外
 市场至少每年要减少150万吨产量，市场才可达到供需平衡。
     --香港一手住宅物业销售条例实施在即，多家发展商推出新优惠例如装修费现金
 回赠以及免管理费等，连同即供优惠在内的折扣额高逾两成，变相减价促销。
 
   *苹果日报：
     --高档男装零售商利邦         表示，内地打贪行动对销售造成负面打击，今
 年首季未见复苏，只有大卖场表现维持不俗，故今年会集中开设大卖场和机场店。
 
   *东方日报：
     --中国四大资产管理公司之一的中国信达拟提前至今年底来港上市，目前美银美
 林在协助中国信达上市，而其他投行亦积极争取加入交易。
 
   *文汇报：
     --佳兆业         公布，旗下间接全资附属公司捷丰投资与富昌海外，成立合
 营公司发展前海物业项目，注册资本为5亿元人民币。
 
   *大公报：
     --招商局国际         母公司招商局集团计画斥资100亿元人民币在江苏省海门
 市兴建大型海工及修造船基地。（完）
    
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  香港报摘/社评/财经评论                   〔PRESS-HK-CMN〕
  中国报摘　　                            〔PRESS-CN-CMN〕
  台湾报摘　　                            〔PRESS-TW-CMN〕

 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)

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