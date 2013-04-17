《中国公司债发行日程表》--4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *赣粤高速 至多33 18 10 预设区间4.5%-5.3% 平安证券 AAA 4/19-4/23 =========================================================================================== 平煤股份 至多45 45 10 *5.07% 中原证券 AAA 4/17-4/19 (中国平煤神马集团集团提供担保) 瑞银证券 =========================================================================================== 宁波热电 至多3 3 7 5.10% 平安证券 AA 4/15-4/18 (附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/宁波开发投资集团提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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