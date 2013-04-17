《中国公司债发行日程表》--4月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *赣粤高速 至多33 18 10 预设区间4.5%-5.3% 平安证券 AAA 4/19-4/23 =========================================================================================== 平煤股份 至多45 45 10 *5.07% 中原证券 AAA 4/17-4/19 (中国平煤神马集团集团提供担保) 瑞银证券 =========================================================================================== 宁波热电 至多3 3 7 5.10% 平安证券 AA 4/15-4/18 (附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/宁波开发投资集团提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)