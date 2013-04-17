港报社评：今年让步可观，票价机制待证--星岛日报4月17日

新的票价调整机制照顾多了不同因素，当中计算「可加可减」的方程式，生产力因素由原先协议的「假定」基准，改为按照固定方程式计算，客观效果是今年基本车费加幅会降至2.7%，公司估计会因此少收7,000万元，所有乘客都可受惠。港铁同时引入新的「封顶」机制，每年八达通车费增幅，不得超过全港住户入息中位数的变动，以照顾市民负担能力。 新机制的好处，是回应了市民对分享公司丰厚利润、照顾市民负担能力、引入服务表现不良的惩罚机制等诉求，这些机制都有清晰的计算方法，透明度高，减少日后争拗和经营风险。 今次票价连同优惠的整体调整，把今年声称需要作出的3.2%的增幅，降到1.1%，市民从新机制享受到的利益，明显可见。但是，如果希望机制以后每年都有同样效果，就要时间验证，难度更不容低估。 受惠于过去五年的好景，今次新机制让市民享受到的甜头，呈现特别美好的画面，有利机制过关。由于利好因素多已反映，新机制虽已增加了保障乘客的条款，日后要长期维持今次的效果，恐怕会相当吃力。