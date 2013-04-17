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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:20 BJT

台湾股市：开高，晶片类股上扬未受英特尔下修财测影响

路透台北4月17日 - 台湾股市周三开盘上涨0.3%，晶圆代工大厂台积电 走高，尽管英特尔 表示本季营收将下滑达8%，并削减2013年资本支出计画。

加权股价指数 开高，报7,822.81点，延续上日的0.5%涨势。

台积电上涨0.5%，提振电子类指数 升0.35%。(完)

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