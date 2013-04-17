港报社评：票价机制保障港铁赚钱，市民利益未获优先照顾--明报4月17日

政府与港铁达成的港铁调整票价新机制，虽然港铁加价受到较多制约，并要每年从盈利拨出一笔款项回馈乘客，但是新机制所谓有益于市民乘客者，不仅只是小恩小惠，而且透过一些操作，实际上进一步保障了港铁的利益，确保港铁继续赚大钱仍然可以加价。政府与港铁达成的新机制，严格而言有戏弄市民之嫌，随着政治、社会生态转变，预视矛盾将深化，政府也不能置身事外。 从加价到优惠，政府与港铁达成的新机制，与其说减轻乘客负担，不如说是让港铁加价和地产业务赚大钱合理化，日后社会若从政治层面质疑港铁营运，港铁就可以拿出与政府达成的「协议」做挡箭牌。所以，市民原本期望政府透过与港铁检讨加价机制，改变一些不合理情，保障市民利益，但是商讨结果，显然与市民期望有很大差距。 另外，港铁获得沿线土地发展权，赚取庞大收入，却毋须回馈铁路业务，例如港岛南线，因为缺乏物业发展商机，港铁要政府支付70亿元才负责建造工程。港铁靠政策扶助，建立垄断地位和取得地产经营特权，它本来就是一间靠公共资源发展出来的公司，现在却成为一头只管赚钱、罔顾责任的怪兽。 随着时日推移，当年以地产收益支援兴建地铁的历史，应该已经过去，政府要研议改变港铁的角色，要它只做与铁路相关的业务，恢复港铁的属性和本质，由政府收回地产项目主导权，则环绕港铁的不公平和争议，就会消解，港铁才会成为真真正正的集体运输系统，专注本业，提供优质铁路服务。