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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 09:25 BJT

标题新闻：美国FAA局长称，预计“很快”决定是否批准波音重新设计的787梦幻客机电池系统

注：美国联邦航空管理局(FAA)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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