标题新闻：美国FAA局长称，预计“很快”决定是否批准波音重新设计的787梦幻客机电池系统

中美关系：中方回应美国贸易行政令，称美方贸易命令应尊重国际规则

路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。