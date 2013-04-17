港报社评：港铁应承担更多社会责任--文汇报4月17日

行政会议通过港铁票价调整机制的检讨结果，现时用作票价调整幅度的方程式将继续维持，但加入了三项因素，包括家庭每月入息中位数变动、事故罚款机制，以及回馈乘客与利润挂车费优惠。不过，铁路是服务数以百万计打工仔的重要交通工具，不应纯作商业机构看待，港铁仍以商业原则加价并不符合社会期望。政府应发挥港铁大股东的角色，要求港铁承担更多社会责任，同时应研究扩大分摊港铁从物业补贴中所得盈利，令市民受惠。 铁路是香港主要大型交通运输工具，港铁虽是上市公司，但因其服务社会的公共性质，不应当成纯粹的商业机构看待，尤其是政府拥有港铁7成股权，是港铁大股东，更应为港铁在票价和服务方面把好关，令港铁承担更多企业社会责任。 另外，物业发展是港铁利润的主要来源，这是纳税人补贴的结果，港铁从土地所得巨额利润，应和社会分享，而所提供的优惠更须从票价调整中反映，直接回馈市民，不应设限。 港铁乘客量屡创新高，未来仍有「沙中线」、「南港岛线」等多条新铁路投入运作，业务持续增长，是打工仔重要交通工具。长远而言，政府应强化港铁服务社会的机构定位，考虑加入更多社会服务元素，根据其公共性质调整票价，同时应发挥大股东的作用，研究扩大分摊港铁从物业中所得利润，让更多市民受惠。