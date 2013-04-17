路透专访：IMF副总裁欢迎日央行货币宽松举措，警示潜在风险

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
他警告称，如果政府不能推进财政改革，且市场将日本央行购债解读为公共债务货币化，则央行大举购买债券或将在长期内推升债券收益率。
“我们欢迎日本央行推出的大规模货币宽松措施，但这样并不足够。日本还需要进行结构性改革、放松监管以及可信的长期财政改革计划，”他说。
筱原尚之表示，日本央行公开讨论退出超宽松政策的策略还为时尚早。
“从大规模量化宽松政策中退出并非易事。这就需要谨慎行事，仔细研究各种选项。与市场密切沟通同样至关重要，”他补充称。
日本央行的巨额购债计划已经导致债券市场出现一些波动，10年期公债收益率一度跌至纪录低位0.315%，之后回升至0.590%。
筱原尚之称，波动可能是暂时的，随着市场人士渐渐习惯于日本央行大规模购债,债券市场将会逐渐回稳。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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