版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆更多停止单被触发，98.20上方停止单较多

0123GMT

* 98.10上方的少量美元/日圆停止单被触发，目前最高来到98.15

* 98.20上方有规模较大的停止单，昨日伦敦市场汇率高点在98.16

* 每上升10个跳动点都设有更多停止单

* 预计98.50下方有一些阻力，100小时移动均线切入位在98.46

* 200小时移动均线呈上升，切入位在98.51，98.50上方有更多停止单。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐