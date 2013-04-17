投行观点：高盛称天然气将取代黄金成为新的避风港

高盛对2013年下半年纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气价格的预估，维持在每百万英热单位(mmBtu)4.50美元不变。

该行还维持对金价的预估不变。其在4月10日将2013年和2014年黄金均价预估分别调降至每盎司1,545和1,350美元。

高盛表示，塞浦路斯央行出售黄金储备或致使其他欧洲国家央行采取类似举动的担忧日益增强，可能是金价近期剧烈大幅波动的诱因。

高盛称，除黄金和天然气外，其他对景气循环更为敏感的大宗商品仍没有明显趋势，强化其对石油和基本金属的中性看法。

“总体来说，虽然我们确信黄金利空和天然气利多的观点，但当前环境对布兰特原油短线每桶110美元、以及铜价短期9,000美元的预估极为不利。”

该行表示，其对铜价前景更为确定，并维持对铜的多头建议，但周一取消了对石油的类似交易建议。(完)