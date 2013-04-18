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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--4月18日****

路透4月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 4月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 0830     英国零售销售(较前月)                              3月      -0.8%       +2.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                   -0.6%       +2.6%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              4月13日当周       35.0        34.6
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --        35.8
             续请失业金人数(万人)                    4月6日当周      307.5       307.9
 1400     美国领先指标                                      3月      +0.1%       +0.5%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                    4月      正3.0       正2.0
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货            3月         --        1.10
          比                                                                
  
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
    
 4月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       现值      预估值
 0500     日本消费者信心指数                                3月       44.8          --
 0830     英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息            4月      9-0-0       9-0-0
          -降息)                                                            
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                       6-3         6-3
          大)                                                               
 0830     英国请领失业金人数(万人)                          3月    减少0.7        不变
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业   截至2月的三个       7.9%        7.8%
          率                                                 月             
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年                     ＋0.8%       +1.2%
          同期)                                                             
                         (不包括奖金)(较上年同期                    ＋1.0%       +1.2%
          )                                                                 
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                             4月     正20.0          --
 1100     美国抵押贷款指数                          4月12日当周      866.1          --
             再融资指数                                            4,685.1          --
 1400     加拿大央行利率决定                                 --      1.00%       1.00%
 
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数                4月        负4          --
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周  卖超3,319          --
          外资投资日本股票(亿日圆)                               买超15,69          --
                                                                         0  
 2350     日本出口(较上年同期)                              3月      +1.1%       +0.4%
             进口(较上年同期)                                        +5.5%       +6.3%
             贸易收支(亿日圆)                                    逆差3,624   逆差4,938
   (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)

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