主要国家经济指标预测--4月18日****

路透4月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.8% +2.1% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +2.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月13日当周 35.0 34.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.8 续请失业金人数(万人) 4月6日当周 307.5 307.9 1400 美国领先指标 3月 +0.1% +0.5% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正3.0 正2.0 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 3月 -- 1.10 比 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本消费者信心指数 3月 44.8 -- 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 9-0-0 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 减少0.7 不变 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 截至2月的三个 7.9% 7.8% 率 月 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 ＋0.8% +1.2% 同期) (不包括奖金)(较上年同期 ＋1.0% +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 正20.0 -- 1100 美国抵押贷款指数 4月12日当周 866.1 -- 再融资指数 4,685.1 -- 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 4月 负4 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超3,319 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超15,69 -- 0 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +1.1% +0.4% 进口(较上年同期) +5.5% +6.3% 贸易收支(亿日圆) 逆差3,624 逆差4,938 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)