港报财经评论：黄金孖展风暴的教训--信报4月17日

黄金孖展风暴的教训 /习广思

港股上落市震慑不少投资者，一浪低于一浪，一脚低于一脚，加上外围开始不稳，中国内地经济减速，股市突然阴霾满布。眼下市况，恒指有秩序下跌，资金继续在板块轮动，股市前景很差吗？答案不是。无疑4月忐忑，阿May来临时难有好表现，但当第二季尾，中国内地经济数据停止下滑并企稳，外资信心则有望提高。事实上，投资难言最佳入市水平，但当恒指跌至250天线、21,000点水平时，港股便有一定值博率，投资者宜耐心等候。环球金融市场第二季愈趋不明朗，黄金及商品的孖展风暴，美股因波士顿爆炸案下跌，欧罗区政治风险日增，中国复苏力减弱，港股持续调整。恒指昨日开市后低见21,475点，其后反弹，收报21,672点，下跌100点。大市成交额628点，沽空比率11%。成交缩减，空军不散，恒指寻底未完。不过，尽管港股拉锯，但股市在此水平有一定值博率。

摸底难度高，如果阁下有资本逐步吸纳，不介意买贵，21,000-21,500点是一个入市水平。昨天反弹的包括低残多时的水泥股及保险股，以及中港地产股，反映这批股份有基金捧场客，亦可见近期大行在推介中资股难度大增下，均以推介香港地产股为主。本地姜中，高息房托、香港电讯 皆具防守力，但上升空间不大。相反，地产股经过一轮调整后，估值合理，资产有价，四叔和超人出手增持，也是短期看好的原因。至于内房股，短期未必转势，这批股份是最早下跌的中资股，多只内房股寻底后有不俗反弹，例如世茂 、绿城 、旭辉 及碧桂园 。索老警告内房股风险太高，但你看近期中小型发展商继续在亚洲区发债集资，可见市场对内房股信心未变。

金价暴跌，有人被吓坏，因为手上很多货，有人很快乐，要急住扫货。金价两日内暴跌超过200美元，是资金狂潮乐极生悲的结果。这场黄金风暴，给予全球各类资产的资金派对一个大教训。黄金看好的投资者逐个转辙，商品投资大师罗杰斯分析，金价下跌有四大原因：印度年初大幅调高黄金进口税；技术走势转差，大行警告；塞浦路斯央行沽金； Bitcoin崩溃。其他可能原因还包括央行收水预期上升、通胀风险不大、中国复苏动力减弱。最有力的莫过于毕老林昨日提及，日债不寻常波动，令投资者需要提高保证金，因而加快黄金套现的沽压。资金对黄金失去兴趣，不能赚钱，不能赚息，通胀未到，宁可买债或炒股，加快投资者沽金的诱因。金价暴升是钱作怪，暴跌也是钱作怪，是一场孖展风云。黄金期货好仓大量缩减，ETF资金大量流出，增加黄金沽压，直至金价跌穿1,500美元后，出现大量追孖展，再触发更多沽盘。 日圆出现重要底部 /苏子

昨天香港不少报章竟然以黄金暴挫近10%作头条新闻！对此感到十分奇怪，因为黄金本身炒作的透明度向来不高，市场体绩及深度亦远不及汇市，故国际大户十分容易把它舞高弄低屠杀小投资者来图利。一天上落10%的波幅，对这种受操控的东西而言，根本不是什么大新闻！不大喜欢炒作短线黄金的原因，某程度上亦与黄金市场的市场深度不足有关，相对于汇市，若所持仓位太大并且落了止蚀盘的话，此时的止蚀盘便十分容易被市场触发，随时无厘头被触发后，市况才会按着自己预期的方向走，出现止蚀后无仇报的惨况！

近日黄金的暴挫，正正因为市场的深度不足，金价跌破了不少黄金长仓投资者认为不容有失的关键支持位，故触发了大量止蚀沽盘入市而令跌幅被夸大。经过过去三个交易天的急挫后，目前市场上正充斥着黄金已步入了熊市，投资者不宜趁低买入黄金的声音！不过，因为目前各个发达国家，包括欧美日仍面对着自身的债务危机，而且发达国家的QE措施亦不易全身而退，故各国仍会维持在目前的低利率环境一段时间，美元亦不易出现牛市般的上升浪，像雷曼的黑天鹅事件随时会发生，故对黄金市场有利的基本因素仍然存在。

换言之，黄金仍处牛市阶段中运行。近期的杀仓式暴挫，对长线投资者而言，反而可视作人弃我取，趁低吸纳的黄金机会！昨晨CME期货收市后，日圆汇价突然大幅上升，美元兑日圆更一度失守96关口，低见95.77才能止跌回升，日圆在CME期货收市后的急升，肯定是国际大户趁市场成交较低趁机触发市场上大量日圆短仓的止蚀买盘行为。昨天CME期货重开后，美元兑日圆已自上述低位大幅反弹至接近97关口，到昨天欧洲入市后，更进一步升至98关口，结果令大量被止蚀的日圆短仓无仇报。不过，正正因为大户已成功触发了散户投资者的止蚀买盘，反而可以加速日圆的超卖调整时间，对稍后日圆重拾弱势，美元兑日圆正式升破100心理关口非常有利。如无意外，美元兑日圆昨晨的95.77低位已成为重要底部。