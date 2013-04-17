路透基点：日月光贷款案委托台湾银行、中信银及花旗安排--RLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行消息人士指出，日月光已委托台湾银行、中国信托商银及花旗集团负责安排3亿美元五年期融资。

台湾银行担任额度代理行，中信银担任文件代理行。

这笔无担保贷款包括两部分，A部分为2亿美元定期贷款，用于资本支出，B部分为1亿美元循环信用，用于营运资本。

贷款价码为较三或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约99个基点，若台北银行同业美元拆放款利率和Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部份利率。

此案预定本周或下周展开筹组。

日月光为全球封装测试龙头，3月时公布，1月自结集团合并营收166亿台币(5.56亿美元)，年增22.5%。2012年12月自结集团合并营收190亿台币。

日月光上一次进入市场筹资为2012年1月，办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款，利率为较Libor加码160-180个基点，依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利润水准而定。贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)