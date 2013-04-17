港报财经评论：淡市不气馁，寻找抗跌股--经济日报4月17日

淡市不气馁，寻找抗跌股 /林瑞芬

港股一浪低于一浪明显，但近周跌势似有趋缓之象，昨早未见恐慌抛售，全日收报21,672，跌100点或0.46%；国指跌0.14%；大市成交额628亿港元。2月开始的下跌浪，筑底过程，往往有意想不到的原因。北韩金正恩通报全球，威胁要出导弹，当大家戒备以为发弹时，意外地美国波士顿遇炸弹事件，这个蛊惑的炸弹原来在美国爆发。因之前已有更大杀伤力的911恐袭，此次对全球金融市场震荡料轻微，加上炸了一次又已拉紧美国保安神经，短期再连环爆的可能性较低，认为股民不必过分忧虑此因素。一来，参考911事件，美股波动只是短暂性。二来，全球来讲，恐袭风险最高的是美国，中国又不是受威胁，何来影响。左右中资股的核心价值，估值，还是在中国本土因素为主，政策的未来动向为主。

对中国目前形势感迷惑，首季社会融资数量急升，但经济增速却在低起步点。可以自圆其说为钱先到手，落实工程随之慢慢开工，经济始终会返上来，这就要看4月之后的各地开工情况，是真是假当有分晓。不过，从近日银监频出政策调控影子银行及地方平台信贷启示，信贷风险确存在于相关地方，人行昨再正回购580亿港元收紧流动性，提示像首季宽松的地方平台融资或影子银行之理财产品推出活动将受限制。人行似乎正在积极修正流动性以防信贷风险，防险意识高，经济或银行系统出乱子的可能暂不高，穆迪就刚公布，将中国评级展望，由正面调低至稳定，但确认其Aa3评级不变，并表示若果中国的结构性改革有进展、经济增长持续，有可能上调中国评级。对中国经济的下行风险是否增加，仍有待观察，情况或一如去年，A股的低迷期延续至二季末，底部徘徊筑底。上证昨收报2,194，微升0.6%。

调整经济结构必然之果若渐获市场共识，略为微调而不是增加下行风险的话，A股出现强劲有力的反弹浪预计大概在第三季。一件事情总有两面，视乎点看，二季趁弱势谋具反弹力的部分收集，五、六月多家为国企公司派息截止过户时，更可能分分钟赚埋股息。同大家微观心水低吸股份，之前提及的海螺水泥 昨又避开一浪低于一浪走法，低见26.25港元后，以27.35港元收市，全日升2.4%，自3月18日见低位24.3港元后至今已呈现一个短期一浪高于一浪之强势头，明显强于国企指数，相信是市场对中国内地水泥价格有一定预期，毕竟地方要搞基建发展、每年对房屋刚性需求支持一定水泥需求。近周全国高标水泥市场价格确有上涨，库存亦有下降。250天线近25港元以作止蚀参考，小注收集，反弹目标30港元至31港元。

内银增长放缓，等待低吸时机 /余少文

美国再受到恐袭，但没有震散中港股市，A、H股先跌后反弹，但大市最重磅的内银股即将派发今年首季成绩表，市场预期盈利增长放缓至10%，加上中国先后收紧理财产品和融资平台贷款，内银股压力不轻。国企指数昨日低开124点后曾低见10,289点，随着A股反弹而收窄跌幅，午后一度止跌回升，全日跌14点收报10,426点，成交额约140亿港元，44%主板H股逆市上升；至于红筹指数跌17点或0.4%收4,219点，成交额60亿港元，主要是内房股反弹从而收窄红指跌幅。幸好国指守住10,400点，希望担心的头肩底是一个假象，国指又可守住牛熊分界线，至少短期见底。但后市要看稍后公布的H股季度业绩表现，尤其内银股合计占国指比重约43%，建设银行 、中国银行 和工商银行 更合占国指比重31%，若然业绩差过预期，股价一跌便会拖累国指。

按彭博预测数字作比较，首季最赚钱的仍然是工、建、农、中行，但四大行中只有工行和中行盈利增长可达10%以上，建行和农业银行 只有单位数增长，如计入九行盈利预测作比较，首季盈利合计约2,628亿元人民币，同比增长10%而已，料重庆农村银行 增幅可能最大达16%，中信银行 有可能只有低单位数增长，反映证券商都继续看淡内银股的盈利增长前景。其实，内银股最风光的日子已经过去，目前的吸引力是股息，若然中国内地经济走出弱复苏，以及流动性出现宽松迹象，内银股才有望扭转盈利放缓的走势，但这两个利好因素应该不会同时出现。因为人民银行昨日正回购操作增加至580亿元人民币，是今年恢复正回购以来最多的一日，反映中国虽未至于收紧流动性，惟会继续透过正回购来收水；更惨是近日经济数据反映中国内地处于弱复苏，即两个利好因素都同时不出现，故今年业绩应会紧随去年放缓步伐。

至于银监会早前收紧理财产品监管后，近日又加码控制平台贷款总量，要求银行不得新增融资平台贷款规模，目的都是希望监控影子银行，以及将银行表外负债纳入表内进行监管。而新规定会否对现有城镇化发展步伐带来影响，有待观望。