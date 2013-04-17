金属期市：期铜价格持稳，受对美联储坚持宽松政策立场的预期支撑

上海期货交易所主力合约8月期铜 上涨0.89%至每吨52,990元人民币(8,600美元)。

美国消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑，增强了认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持货币刺激举措以加速经济成长的观点。

国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。

评级机构穆迪周二确认对中国政府债券的评级为Aa3，同时将评级展望从正面调整为稳定。

中国反垄断机构周二为嘉能可 以300亿美元收购矿商斯特拉塔(Xstrata)移除了最后一道障碍，之前嘉能可同意出售一个价值52亿美元的铜矿项目，以减轻其对铜市的控制。 (完)

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