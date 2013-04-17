金属期市：期铜价格持稳，受对美联储坚持宽松政策立场的预期支撑

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
上海期货交易所主力合约8月期铜 上涨0.89%至每吨52,990元人民币(8,600美元)。
美国消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑，增强了认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持货币刺激举措以加速经济成长的观点。
国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。
评级机构穆迪周二确认对中国政府债券的评级为Aa3，同时将评级展望从正面调整为稳定。
中国反垄断机构周二为嘉能可 以300亿美元收购矿商斯特拉塔(Xstrata)移除了最后一道障碍，之前嘉能可同意出售一个价值52亿美元的铜矿项目，以减轻其对铜市的控制。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选