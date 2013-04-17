离岸人民币：佳兆业18亿元三年期人民币债利率为6.875%--IFR

路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国房地产商--佳兆业 完成离岸人民币债券的定价，规模18亿人民币（2.86亿美元），3年期，利率6.875%，比初步参考价7.125%低25个基点。认购规模220亿人民币，有170家客户参与。

与上次融资相同，发债所得将用来部分提前赎回一笔6.5亿2015年到期13.5%的债券，该笔债可在2013年4月28日以106.75的价格被赎回。提前赎回较昂贵的债券本身，已是给信品加分的举动。