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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 10:03 BJT

离岸人民币：佳兆业18亿元三年期人民币债利率为6.875%--IFR

路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国房地产商--佳兆业 完成离岸人民币债券的定价，规模18亿人民币（2.86亿美元），3年期，利率6.875%，比初步参考价7.125%低25个基点。认购规模220亿人民币，有170家客户参与。

依投资者类型来看，基金／资产管理公司占73%，银行占8%，私人银行占16%，企业占3%。亚洲投资者买走98%，欧洲占2%。

与上次融资相同，发债所得将用来部分提前赎回一笔6.5亿2015年到期13.5%的债券，该笔债可在2013年4月28日以106.75的价格被赎回。提前赎回较昂贵的债券本身，已是给信品加分的举动。

此次新债，花旗 、瑞信 、汇丰 和摩根大通 一起任联席主承销和簿记管理人。

佳兆业的评级为B1／B+（穆迪／标普）。

今年3月，佳兆业重返债市，发行5.5亿美元5年期附3年末发行人赎回权的Reg S／144a美元债券，定价8.875%，认购火爆，达100亿美元，有350位客户参与。(完)

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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)

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