香港个股：敏华向鼎晖及华夏发行8.5亿港元五年期可换股债券，息率5%

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 主要生产及销售沙发及床上用品的敏华控股 周三称，该公司计划向中国另类资产管理人鼎晖投资和华夏基金发行总值8.5亿港元的五年期可换股债券，年利息为5%。
敏华控股在联交所一份声明中称，经扣除开支后，发行可换股债券之估计所得款项净额约8.495亿港元，拟用于发展核心沙发业务及用作营运资金以把握其他商机提供资金之机会。
该公司并称，“本公司亦可受惠于认购人之广阔业务网络。”
可换股债券的初步换股价为每股8.25港元，可全数转换合共约1.03亿股股份，相当于敏华控股已发行股本的11.56%或经扩大后股本10.36%的股份。鼎晖以及华夏对敏华控股的持股比例将分别为8.54%及1.83%。
香港时间9:49，敏华控股升0.69%，报7.25港元；大市恒生指数 升0.2%。（完）
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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