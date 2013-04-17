香港个股：敏华向鼎晖及华夏发行8.5亿港元五年期可换股债券，息率5%

路透香港4月17日 - 主要生产及销售沙发及床上用品的敏华控股 周三称，该公司计划向中国另类资产管理人鼎晖投资和华夏基金发行总值8.5亿港元的五年期可换股债券，年利息为5%。

敏华控股在联交所一份声明中称，经扣除开支后，发行可换股债券之估计所得款项净额约8.495亿港元，拟用于发展核心沙发业务及用作营运资金以把握其他商机提供资金之机会。

该公司并称，“本公司亦可受惠于认购人之广阔业务网络。”

可换股债券的初步换股价为每股8.25港元，可全数转换合共约1.03亿股股份，相当于敏华控股已发行股本的11.56%或经扩大后股本10.36%的股份。鼎晖以及华夏对敏华控股的持股比例将分别为8.54%及1.83%。

香港时间9:49，敏华控股升0.69%，报7.25港元；大市恒生指数 升0.2%。（完）

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